Çalışmalarla refüjler güzelleşecek - Son Dakika

Çalışmalarla refüjler güzelleşecek
13.11.2020 12:00
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından refüjlerde sulama hattı çalışmalarına devam ediliyor.
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından refüjlerde sulama hattı çalışmalarına devam ediliyor.
Kenttin birçok bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kapsamlı çalışmalar ile refüjleri güzelleştirecek. Uzun süredir devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bakımsız hale gelen refüjler, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları ile güzelleşiyor. Sulama hattı çekilen refüjler daha sonra yapılacak peyzaj düzenlemesinin ardından vatandaşların kullanımına sunulacak. - BİLECİK
Son Dakika EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi