Çalışmasını takdir ettiği Vali'ye "Seninle gurur duyuyoruz" diye seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalışmasını takdir ettiği Vali'ye 'Seninle gurur duyuyoruz' diye seslendi - Son Dakika

Çalışmasını takdir ettiği Vali'ye "Seninle gurur duyuyoruz" diye seslendi

6 saat önce

Edirne'de bir vatandaş, çalışmalarını takdir ettiği Vali Ekrem Canalp'i karşısında görünce övgüleri sıraladı, Canalp'i köyünde ağırlamak üzere davet etti.

Edirne'de bir vatandaş, çalışmalarını takdir ettiği Vali Ekrem Canalp'i karşısında görünce övgüleri sıraladı, Canalp'i köyünde ağırlamak üzere davet etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp yeni yıl dolayısıyla çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Canalp, ziyaretlerine başladığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak tarafından karşılandı.

Gümrük personeli ve sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçilerle görüşen Vali Canalp iyi bir yıl dileğinde bulundu.

Ardından Selimiye Polis Merkezi'ne geçen Vali Canalp'i burada Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt karşıladı.

Polis merkezinde görevli polis memurlarıyla sohbet eden, onlara iyi bir yıl geçirmelerini dileyen Vali Canalp, polis merkezi önünde bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.

Kemalköy köyü sakinlerinden Erdinç Süzer, kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu belirttiği Vali Canalp'e "Seninle gurur duyuyoruz, mesaiye sabah 05.30'da başlıyormuşsun. Habersiz köylere ziyarete gidiyormuşsun. Helal olsun. Yazın gelin bir kuzu keseyim size. Her zaman kapımız açık." dedi.

Vali Canalp de Kemalköy köyünü tekrar ziyaret edip, kahvehanede köy sakinlerinin çaylarını içeceğini ifade etti.

Canalp programına, itfaiye, jandarma, huzur evi ve çocuk sitesi ziyaretleriyle devam etti.

Çalışmasını takdir ettiği Vali'ye Seninle gurur duyuyoruz diye seslendi

Ekrem Canalp, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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