Çalışmaya göre kurşunlu benzin kullanımı ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışmaya göre kurşunlu benzin kullanımı ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü

08.03.2022 13:03
Çalışmaya göre kurşunlu benzin kullanımı ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü

Yeni bir çalışmaya göre, kurşunlu benzinin neden olduğu kirlilik, ABD nüfusunun yaklaşık yarısının IQ seviyesini düşürdü.

Yeni bir çalışmaya göre, kurşunlu benzinin neden olduğu kirlilik, ABD nüfusunun yaklaşık yarısının IQ seviyesini düşürdü.

NBC News'in haberine göre, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan çalışma, ABD'de 1996'da yasaklanan kurşunlu benzinin, yasaktan önce doğanların IQ seviyesinin düşmesine sebep olduğunu gösterdi.

Florida Eyalet Üniversitesi ve Duke Üniversitesinden araştırmacılar, yasaktan önce doğanlara odaklanan çalışmada, çocuk yaşta kurşunlu benzinin neden olduğu kirliliğe maruz kalmanın, IQ seviyesini ABD genelinde kişi başına ortalama 2,6 puan düşürdüğünü buldu.

Çalışmada bazı grupların diğerlerinden daha fazla etkilendiği belirtildi.

Araştırmacılar, 2015 itibarıyla 170 milyondan fazla Amerikalının, erken çocukluk yıllarında kanlarında desilitre başına 5 mikrogramın üzerinde kurşun seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Florida Eyalet Üniversitesinden çalışmanın başyazarı Michael McFarland, kurşunlu benzinden etkilenen kişi sayısını "şaşırtıcı" olarak nitelendirerek "Bu önemli çünkü kurşunu genellikle çocuklar için bir sorun olarak düşünüyoruz ve tabii ki öyle. Gerçekten bilmek istediğimiz şey, kurşuna maruz kalan çocuklara ne olduğu." dedi.

McFarland, yüksek miktarda kurşuna maruz kalmış çocuklara tıbbi müdahalede bulunabildiklerini ancak bu tedavilerin 1996'dan önce doğan yetişkinlerde işe yaramayacağını belirtti.

Michigan Üniversitesinde epidemiyoloji ve çevre sağlığı bilimleri doçenti olan Sung Kyun Park, nüfusun ortalama IQ seviyesinin az miktar bile düşmesinin büyük sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Kurşunlu benzinin havada, suda ve toprakta neden olduğu kirlilik, IQ düşmesine sebep olmanın yanı sıra kalp ve böbrek hastalıklarıyla da ilişkilendiriliyor.

YORUMLAR
500
Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti! Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 621'e çıktı ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 621'e çıktı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışmaya göre kurşunlu benzin kullanımı ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çalışmaya göre kurşunlu benzin kullanımı ABD nüfusunun IQ'sunu düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement