Çalışmayan gol çizgisi teknolojisi Sheffield United'ı 2 puandan etti

Pozisyon sonrası futbolcular hakeme itiraz etse de gol çizgisi teknolojisinin bozulması üzerine konuk ekibin çizgiyi geçen topu gol değeri kazanmadı.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçın 43. dakikasında Sheffield United'ın lehine gelişen atakta topun çizgiyi geçmesine rağmen gol verilmedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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