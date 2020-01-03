Çalışmayan kamyoneti iterken çocuğu ezdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalışmayan kamyoneti iterken çocuğu ezdiler - Son Dakika

Çalışmayan kamyoneti iterken çocuğu ezdiler

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıza yapan kamyoneti çevredekilerin itmesi sırasında sokakta oynayan çocuk ezildi.

Çalışmayan kamyoneti iterken çocuğu ezdiler, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıza yapan kamyoneti çevredekilerin itmesi sırasında sokakta oynayan çocuk ezildi. Akıllara durgunluk veren olay sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.


Olay, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arızada yapan kamyoneti çalıştıramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla itilen kamyonet çalıştırılmak istenirken sokakta oyun oynayan Hamza A.'nın üzerinden geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan ekipler çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine sevk sevk etti. Burada yapılan tedavinin ardından yaralı çocuk Bursa'ya sevk edildi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
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