Çalıştayın Bu Yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Uluslararası Ofisi tarafından başlatılan Uluslararasılaşma Çalıştayı'nın 3'ncüsü gerçekleştirildi.



Sümer Kampüsü Konferans Salonu'nda yapılan çalıştaya AGÜ'nün yerli ve yabancı öğretim üyeleri katıldı.



Çalıştaya video konferansla katılan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ'nün toplam 110 uluslararası ortaklık anlaşması yaptığını söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, üniversitedeki öğrencilerin yüzde 10'un uluslararası öğrenci ve akademik kadronun yüzde 15'inin de yabancı akademisyenlerden oluştuğunu kaydetti.



Üniversite olarak uluslarasılaşmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Sabuncuoğlu, AGÜ'nün çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin değişim programlar, eğitimler ve stajlar vasıtasıyla yurt dışına gidip geldiğini, aynı zamanda çok sayıda uluslararası öğrenci ve öğretim üyesini de AGÜ'de ağırladıklarını söyledi.



Sabuncuoğlu, uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education'ın toplumsal etki listesinde AGÜ'nün ilk 200'de yer aldığını da hatırlatarak, "Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen AGÜ'nün bu listede yer almasından onur duyduk" dedi.



Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani ise AGÜ'nün uluslararasılaşma sürecini ve mevcut durumunu, orta ve uzun vadedeki uluslararasılaşma hedeflerini anlatarak, katılımcıları bilgilendirdi.



Daha sonra, çalıştaya katılan öğretim üyeleri gruplara ayrılarak, uluslarararası sıralamalar, öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği, yeni işbirlikleri gibi konularda tartışarak, önerilerde bulundular.



Çalıştay, uluslarararasılaşma konusunda hazırlanan önerilerin sunulduğu, tartışıldığı ve önümüzdeki süreçte nelerin yapılacağının görüşüldüğü kapanış oturumuyla sona erdi. - KAYSERİ