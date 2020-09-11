Çalıştığı 10 metrelik çukurda bayılan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kağıthane'de bir inşaat alanında bulunan çukurda çalışan 30 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek kafasını çarptı. Baygınlık geçiren işçi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, 11.00 sularında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Bilek Sokakta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında bulunan 10 metrelik bir çukurda çalışan Selman A. isimli işçi dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında kafasını tahtaya çarpan işçi bayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 30 yaşındaki işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkarmak için çalışma başlattı. Kısa süren çalışmaların ardından çukurdan çıkarılan işçi sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(Emre Baba/İHA)