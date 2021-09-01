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Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı - Son Dakika

Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı

01.09.2021 14:51
Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı, System.String[]

Mikail BIYIKLI / BAHÇELİEVLER'de Serdal E. (18) çalıştığı kuyumcu atölyesinin kasasından 4.5 kilogram altını çalıp, dışarıda kendisini bekleyen ikiz kardeşi Gurur E. ile kaçtı.

Mikail BIYIKLI/ BAHÇELİEVLER'de Serdal E. (18) çalıştığı kuyumcu atölyesinin kasasından 4.5 kilogram altını çalıp, dışarıda kendisini bekleyen ikiz kardeşi Gurur E. ile kaçtı. Kardeşlerden Serdal E. Manisa'da yakalanırken, polis ikizi Gurur E.'yi aramaya devam ediyor. İkizlerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Kuyumcukent'te dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kuyumcu atölyesinde çalışan Serdal E. sabah işyerine geldi. Serdal E., işyerinde bulunan kasayı anahtarıyla açarak içerisinde bulunan 2 milyon 200 bin lira değerindeki 4.5 kilogram altını aldı. Şüpheli dışarda kendisini bekleyen ikiz kardeşi Gurur E. ile buradan kaçtı. İşyeri sahibi S.I., işyerine geldiğinde kasanın açık olduğunu, içerisindeki altınların olmadığını fark etti. S.I., polis ekiplerine haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

OTOBÜSLE İZMİR'E GİTMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri işyeri ve çevresinde güvenlik kamera incelemesi başlattı. Yapılan incelemelerde ikizlerden Serdal E.'nin otobüse binerek İzmir'e gittiğini belirledi. Aynı gün içerisinde akşam saatlerinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti. Şüpheli Manisa ili girişinde polis ekipleri tarafından otobüs içerisinde gözaltına alındı. Şüpheli Serdal E.  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİZ KARDEŞ ARANIYORYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serdal E.'nin ikiz kardeşi Gurur E.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan ikizlerin hırsızlık yaptıkları ve kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı
Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı
Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı
Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı
Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı
Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı
Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı

Bahçelievler, Kuyumcu, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı - Son Dakika


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