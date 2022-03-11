İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

11.03.2022 18:31

İSTANBUL'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin Euro çaldığı iddia edilen B.A. (34), Kayseri'de mağazadan kıyafet alırken yakalandı.

İSTANBUL'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin Euro çaldığı iddia edilen B.A. (34), Kayseri'de mağazadan kıyafet alırken yakalandı.

Olay, dün İstanbul'da özel bir bankada meydana geldi. Banka çalışanı B.A., iddiaya göre kasada bulunan 140 bin Euro parayı çalarak, kayıplara karıştı. Banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın Kayseri'ye kaçtığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin Melikgazi ilçesindeki bir AVM'de olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu B.A., AVM'de bulunan bir mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı. Çalınan paralar ise, bir poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı AVM'ler 12.00-19.00 arası açık olacak AVM'ler 12.00-19.00 arası açık olacak

alışveriş, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:55:49. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement