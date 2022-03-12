Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddiasıyla Kayseri'de alışveriş yaparken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin avro çalarak kaçtığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan B.A'nın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli, Melikgazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün kıyafet alırken paralarla birlikte yakalanmıştı.