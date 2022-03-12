Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

12.03.2022 16:44
Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddiasıyla Kayseri'de alışveriş yaparken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddiasıyla Kayseri'de alışveriş yaparken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin avro çalarak kaçtığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan B.A'nın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli, Melikgazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün kıyafet alırken paralarla birlikte yakalanmıştı.

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alışveriş, İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıştığı bankadan 140 bin avro çaldığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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