Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

11.03.2022 18:19

Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalarak kayıplara karışan şahıs, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalarak kayıplara karışan şahıs, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bir bankada çalışan B.A. (34), çalıştığı bankadan yaklaşık 2 milyon 250 bin TL (140 bin Euro) çalarak kayıplara karıştı. B.A.'nın Kayseri'de olduğunu belirleyen polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A., çaldığı paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

B.A. sağlık kontrolünden geçirilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı
Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı
Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

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İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI BANKADAN 140 BİN EURO ÇALDI; KAYSERİ'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı 6 hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kayseri, Euro, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan şahıs Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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