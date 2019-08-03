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Çalıştığı çiftlikte ölü bulundu

4 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Şencan (49), çalıştığı çiftlikte ölü bulundu.

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Şencan (49), çalıştığı çiftlikte ölü bulundu.
Eski kasap olduğu öğrenilen ve çiftlikte çalışarak geçimini sağlayan İbrahim Şencan, sabah saatlerinde Albayrak Mahallesi Turgutlu Ovası Ekşiiğde mevkiindeki Semih Yıldırım'a ait çiftliğe gitti. Akşam saatlerinde çiftliğe Yıldırım'ın yakınları, Şencan'ı hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İbrahim Şencan'ın öldüğünü belirlendi. Şencan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
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