Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi ağır yaralandı.

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Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen, freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı. Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan Özmen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Gölcük Belediyesi, İhsaniye, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
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