Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

27.05.2022 15:25

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, F.K, yaklaşık 4 ay önce ayrıldığı İstiklal Mahallesi Cemal Yeşilyurt Caddesi'ndeki simit fırınına giderek, iş yeri sahibi M.K. ile tartıştı.

Daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş eden F.K, M.K'yi bacaklarından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alındı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı F.K'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.

Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı
Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı
Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı
Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalıştığı eski iş yeri sahibini silahla yaralayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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