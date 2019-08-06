Son Dakika Haberleri: Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı

4 saat önce

Bilecik'te bir lastik fabrikasında elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.

Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı, System.String[]
Bilecik'te bir lastik fabrikasında elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Ata Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalışan Gülsüm G. (42), dünkü 16: 00-24: 00 vardiyasında çalıştığı esnada motosiklet lastiği yapımına yarayan lastik imar makinesine elini kaptırdı. Kadının yardımına diğer çalışanlar yetişirken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, makineye kaptırdığı elinde kırıklar olduğu öğrenildi. - BİLECİK
Bilecik, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı
Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]