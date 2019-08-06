Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
4 saat önce
Bilecik'te bir lastik fabrikasında elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
'te bir lastik fabrikasında elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi
Ata Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalışan Gülsüm G. (42), dünkü 16: 00-24: 00 vardiyasında çalıştığı esnada motosiklet lastiği yapımına yarayan lastik imar makinesine elini kaptırdı. Kadının yardımına diğer çalışanlar yetişirken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, makineye kaptırdığı elinde kırıklar olduğu öğrenildi. - BİLECİK
Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı