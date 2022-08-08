Olay, Kartepe ilçesi Çepni Caddesi Balım Sokak'taki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada gece bekçisi olarak çalışan İshak Aydın 'ı (50) hareketsiz şekilde yerde yatarken görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Çalıştığı fabrikada ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.