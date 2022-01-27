KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı lastik fabrikasında pres makinesine sıkışan Mehmet Nezir Demir (32), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, çalıştığı lastik fabrikasında kullandığı pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Nezir Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Nezir Demir'in cenazesi, morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇALIŞTIĞI FABRİKADA PRES MAKİNESİNE SIKIŞIP, ÖLDÜ - Son Dakika