Çalıştığı hastanedeki taramada meme kanseri olduğunu öğrendi: Erken tanı hayatımı kurtardı - Son Dakika
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Çalıştığı hastanedeki taramada meme kanseri olduğunu öğrendi: Erken tanı hayatımı kurtardı

11.10.2022 10:21
Çalıştığı hastanedeki taramada meme kanseri olduğunu öğrendi: Erken tanı hayatımı kurtardı

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde tıbbi sekreter Ümmüşe Türel'e (39), sağlık taramasında birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde tıbbi sekreter Ümmüşe Türel'e (39), sağlık taramasında birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi sürerken iyileşme sürecindeki hastalığının, kendisine 'ölüm korkusu' yaşattığını belirten Türel, "Birinci aşamada erken tanı konulması hayatımı kurtardı. Erken tanı, mucizem oldu" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde rutin aralıklarla yapılan sağlık taramasında; aralarında doktor, hemşire ve ebelerin de bulunduğu 9 sağlık çalışanına birinci evresinde kanser teşhisi konuldu. Erken fark edildiği için kısa sürede tedavilerine başlanan sağlık çalışanlarının iyileşme süreçleri de hızlandı. Hastanenin Ortopedi Bölümü'nde sağlık teknikeri (tıbbı sekreter) olarak 15 yıldır çalışan, evli Ümmüşe Türel'in de birinci evresinde meme kanseri olduğu tespit edildi. 24 aylık ve 8 yaşında 2 çocuğu olan Ümmüşe Türel'in tedavisine başlandı. Türel, kemoterapi sürecini tamamlarken, iyileşme göstererek ışın ile akıllı ilaç sürecine geçti.

'TARAMADA ÇIKMASI BENİM İÇİN MUCİZE'Birinci evredeki hastalığının, ilk öğrendiğinde kendisine 'ölüm korkusu' yaşattığını belirten Ümmüşe Türel, "Hastalığın birinci evresinde tespit edilmesi benim için mucizeydi. Doktorlarım da aynı şekilde öngörüyorlar. İlk başta taramayı çok umursamadım. Bir de 20 aylık bebeğim vardı, onu emziriyordum. Sonra sonuçlar sırayla açıklanmaya başladı. Doktorlarım kanser hücresi olabileceğini söyledi. Bu benim için büyük bir yıkım oldu. İlk başlarda kabullenmekte çok zorlandım. Sonrasında birinci evrede olması ve erken teşhis konulduğu için mutlu oldum. Bu benim mucizeydi, şu an tedavilerim devam ediyor. Kemoterapi sürecim tamamlandı. Akıllı ilaç ve ışın tedavisine başladım. Kanserin son evresinde de yakalanabilirdim, çünkü ben bunu hiçbir şekilde hissetmedim. Daha farklı olabilirdi tedavim. Daha kötü geçebilirdi. İlk aşamasında tespit edilmesi daha az dozlarda daha az işlem yapılarak tedavi sürecim devam ediyor. Şükürler olsun ki çok iyi gidiyor" dedi.'ERKEN TANI HAYATIMI KURTARDI'Hastanedeki taramada kanserin fark edilmesinin hayatını kurtardığını belirten Türel, "Aslında birinci aşamada erken tanı konulması bir anlamda hayatımı kurtardı. İhmale gelmeyen bir hastalık, erken tanı çok önemli. Çünkü erken tanı benim mucizem oldu. Bu hastalığı misafir ettiğimi düşünüyorum. En kısa zamanda da misafirimi uğurlayacağımı düşünüyorum. Kemoterapi süreci çok zorluydu. Birinci evre olmasına rağmen, halsizlik, mide bulantısı, bu süreçte ayağa kalkamıyorsunuz. Ama ilk evresinde olduğu için diğer evrelerde olan hastalara göre daha çabuk atlattım. İki çocuğum var, biri 20 aylık ve emziriyordum. Ölüm korkusu oldu ama erken teşhis sayesinde kurtulduğumu düşünüyorum" diye konuştu.'TARAMA İÇİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİM, KANSERİ DUYUNCA ŞOK OLDUM'İlaç deposunun pazarlama bölümünde çalışan İsmail Türel (42) de "Eşim Ümmüşe, ilk tarama testine girdiğini söylediğinde ben tepki göstermiştim. Ona 'Sen çocuk emziriyorsun ne gereği var, boş yere radyasyon almışsın' demiştim ama bana meme kanseri olduğunu söylediğinde gerçekten şok oldum. Hiç kimse 'Bana bir şey olmaz, ben sağlıklıyım' demesin. Ummadığınız anda kanser kapınızı çalıyor. Bu süreçte biz ilk evre olmasından dolayı daha kolay atlattık. Bazı rahatsızlıkları vardı ancak diğer evrelerdeki hastalara göre daha kolay geçti. Bu hastalığı yenmek için bunu gribal bir enfeksiyon olarak görüp normal hayatlarına devam etmelerini öneriyorum. İlk duyduğumuzda çok yıkıldık ama kabullenip süreci bir normal hastalıkmış gibi gördükten sonra hayatımız daha değişti" dedi.İsmail Türel, kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu ve hayat kurtardığını vurguladı.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıştığı hastanedeki taramada meme kanseri olduğunu öğrendi: Erken tanı hayatımı kurtardı - Son Dakika

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