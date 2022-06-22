Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan M.M., dengesini kaybederek 1. kattan toprak zemine düştü. Düşen işçi hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalıştığı inşaattan düşen kalıp ustası yaralandı - Son Dakika

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