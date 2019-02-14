Çalıştığı İş Merkezinde İntihar Etti
35 dakika önce
SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.
SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım
ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevresine borcu nedeniyle bunalıma giren Dursun İ., dükkanını bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan Dursun İ., esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun
Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:17 Kaynak: DHA
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