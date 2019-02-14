Son Dakika Haberleri: Çalıştığı İş Merkezinde İntihar Etti

Çalıştığı İş Merkezinde İntihar Etti

35 dakika önce

SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti.

Çalıştığı İş Merkezinde İntihar Etti, System.String[]
SAMSUN'da işyerinin bulunduğu bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katından atlayan Dursun İ. (36) hayatını kaybetti. 

Olay, İlkadım ilçesi Anakent İş Merkezi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevresine borcu nedeniyle bunalıma giren Dursun İ., dükkanını bulunduğu iş merkezinin 3'üncü katına çıkarak atladı. Ağır yaralanan Dursun İ., esnaf arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun İ. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:17 Kaynak: DHA

İlkadım, Samsun, Güncel
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