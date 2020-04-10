Çalıştığı iş yerinde patronlarını bıçaklayan genç serbest bırakıldı - Son Dakika

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Çalıştığı iş yerinde patronlarını bıçaklayan genç serbest bırakıldı
6 saat önce
Samsun'da çalıştığı iş yerinde 2 patronunu bıçakla yaralayan genç, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Samsun'da çalıştığı iş yerinde 2 patronunu bıçakla yaralayan genç, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada kurye olarak çalışan T.C.K.(21), çıkan tartışmada iş yerinde patronları H.T.(28) ve B.T.'ye (30) bıçakla saldırarak her ikisini de bıçakla yaralayarak kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, T.C.K. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:34 Kaynak: İHA
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