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Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu çaldı - Son Dakika

Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu çaldı

05.12.2021 12:42
Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu çaldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çalıştığı elektronik firmasına ait yaklaşık olarak 500 metre elektrik topraklama kablosunu çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çalıştığı elektronik firmasına ait yaklaşık olarak 500 metre elektrik topraklama kablosunu çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kaş'ın Aklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir elektronik firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık olarak 500 metre elektrik topraklama kablosunun çalınması olayı ile ilgili Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan araştırmada kablonun firmada işçi olarak çalışan O.A. tarafından çalındığı tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu çaldı

Jandarma, Antalya, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı iş yerinden 500 metre elektrik kablosu çaldı - Son Dakika


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