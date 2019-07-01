Son Dakika Haberleri: Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Fatih'te muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da Binbirdirek Mahallesi'ndeki bir hediyelik eşya mağazasından 50 bin lira değerinde döviz çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yaklaşık 20 gün önce işe muhasebeci olarak başlayan Gökhan T. (29) olduğunu tespit etti.
Polis, şüpheliyi 28 Haziran'da Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:14 Kaynak: AA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deneme amacıyla kurduğu kaz çiftliğinden günde bin 500 TL kazanan girişimci, siparişlere yetişemiyor 17 yaşındaki genç kız, babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış (Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Çaycının 3 bin liraya imal ettiği araç 90 kilometre hıza ulaşıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]