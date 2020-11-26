Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı mobilya malzemesi üretim yerinden yaklaşık 6 bin adet menteşenin çalınması olayıyla ilgili İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Tekkeköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan İ.Ü., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ Ü. savcıya ifade verdikten sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN