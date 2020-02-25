Çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çalıştığı iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde sahibi olduğu iş yerinin dolabındaki 42 bin liranın yerinde olmadığını farkeden Ş.Y, çalışanı H.V.A'yı aradı. Telefona cevap alamayan Ş.Y, şüphelendiği H.V.A'nın Dinek Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kaçmak isteyen şüpheli iş yeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Emniyete götürülen H.V.A'nın, başka bir hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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