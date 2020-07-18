Çalıştığı iş yerine patron oldu - Son Dakika

Çalıştığı iş yerine patron oldu

KÜTAHYA'da evli ve 1 çocuk annesi Canan Şahin (30), 7 yıldır çalıştığı ev dekorasyonu ürünleri satan iş yerini devralarak kendi işinin patronu oldu.

KÜTAHYA'da evli ve 1 çocuk annesi Canan Şahin (30), 7 yıldır çalıştığı ev dekorasyonu ürünleri satan iş yerini devralarak kendi işinin patronu oldu. İş yerini büyüten Şahin, Türkiye'ye açılmak istediğini belirterek, "Artık kendi işimi yapmaya başladım. İşi yaparken de bir şeyler üretmeye başladım. Bu işin en güzel tarafı da kendinizin bir şeyler üretmesi" dedi.

Kütahya'da ev dekorasyonu ve aksesuar firmasında 7 yıl çalıştıktan sonra dükkan sahibinden iş yerini devralan Canan Şahin, çalışma azmiyle tüm kadınlara örnek oluyor. Bir arkadaşı vasıtasıyla işe başlayan ve sattığı ahşap ürünlerin tasarımlarını kendisi yapan Şahin, talebin fazla olması sebebiyle iş yerini büyütmek zorunda kaldığını söyledi. İşini severek yaptığını belirten Canan Şahin, "Uzun yıllar çalıştım ve işyeri sahibinden işi devraldım. Artık kendim işi yapmaya başladım. İşi yaparken de bir şeyler üretmeye başladım. Bir ustam var. Bu işin en güzel tarafı da kendinizin bir şeyler üretmesi. İşi sevdikçe devamı da geldi. Müşterilerin isteğine göre bir şeyler üretebilmek de güzel. İnternette gördükleri ürünleri alıp, 'bunu yapabilir misiniz?' diyorlar. Biz de yapıyoruz. Tasarımlarını ben yapıyorum. Ustamız da aynısı ahşaba işliyor" dedi.

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HEDEFİM TÜRKİYE'YE AÇILMAK

İlk işi devraldığında şu an ki iş yerinden daha küçük bir dükkanda çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Talepler artınca işimi de büyüttüm. Atölyemiz için büyük bir yer gerekiyordu. Hedefimiz Türkiye çapında işler yapmak. Çünkü bir sürü zevk var. Biz de bu zevklere karşılık vermek istiyoruz" diye konuştu.

Her müşterisinin kendine özgü bir zevki olduğunu ifade eden Şahin, herkesin kendine özel ürünler istediğini söyledi. Bunlara karşılık verebilmek için çalıştıklarını belirten Şahin, "Daha çok aksesuar, hediyelik tarzı dekoratif ürünler satıyoruz. İnsanlar yaşam alanlarına daha fazla önem vermeye çalışıyor. Bizlerde insanların hayatlarına ufak dokunuşlar yapıyoruz. İsme ve karakterlerine özel işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Canan Şahin, Türkiye, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çalıştığı iş yerine patron oldu - Son Dakika Ekonomi
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