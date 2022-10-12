Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu - Son Dakika

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