Acı olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir bilim ve müzik akademisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açan akademi çalışanları, depo kısmına girdiklerinde çalışanlardan Mehmet Y.'yi iple tavana asılı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu - Son Dakika