Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu - Son Dakika
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Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu

12.10.2022 11:47

Gaziantep'te bir bilim ve müzik akademisinde sabah iş yerini açan çalışanlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Akademide çalışan 53 yaşındaki Mehmet Y. depoda tavana asılı halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Acı olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir bilim ve müzik akademisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açan akademi çalışanları, depo kısmına girdiklerinde çalışanlardan Mehmet Y.'yi iple tavana asılı halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah iş yerini açan çalışanlar, depoda korkunç manzarayla karşılaştı! Mesai arkadaşları feci şekilde can verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sabah iş yerini açan çalışanlar, depoda korkunç manzarayla karşılaştı! Mesai arkadaşları feci şekilde can verdi
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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu - Son Dakika
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