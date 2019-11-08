Son Dakika Haberleri: Çalıştığı işyerinden kablo çalan işçi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı işyerinden kablo çalan işçi yakalandı

Çalıştığı işyerinden kablo çalan işçi yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çalıştığı işyerinin şantiye deposundan kablo çalan işçi yakalandı.

Çalıştığı işyerinden kablo çalan işçi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde çalıştığı işyerinin şantiye deposundan kablo çalan işçi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karesi ilçesine bağlı İbirler Mahallesinde İstanbul- İzmir Otoyolu Oksijen Dinlenme Tesisisinde bulunan bir firmasına ait şantiye deposundan 160 bin TL değerinde bin 500 metre elektrik kablosu şüpheli kişi veya kişilerce çalındığı ihbarı üzerine yapılan araştırmada, hırsızlık olayını aynı şirkette elektrikçi olarak çalışan şüpheli M.E.'nin gerçekleştirmiş olduğu tespit edildi. Adli makamların talimatıyla M.E. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, İzmir, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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