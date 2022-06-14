Çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur kaldı

Olay, saat 17.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Soydan İş Merkezi'nde meydana geldi. Aykut Şahin, çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında sıkıştı. İş yerinde bulunan diğer çalışanlar, Aykut Şahin'i sıkıştığı yerden kurtaramayınca, durumu 112 Acil Servis 'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen rafların arasında mahsur kalan Aykut Şahin'i bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şahin'in yara almadığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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