Çalıştığı lokantayı yanarken görünce gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Çalıştığı lokantayı yanarken görünce gözyaşlarını tutamadı

SİVAS'ta, çalıştığı lokantayı yanarken gören Hakan Yiğit, gözyaşlarına boğuldu.

SİVAS'ta, çalıştığı lokantayı yanarken gören Hakan Yiğit, gözyaşlarına boğuldu. Yangın, saat 16.30 sıralarında Altuntabak mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan Ünal Ş.'ye ait lokantada çıktı. Lokantanın arka bahçesindeki oturma salonunda başlayan yangını fark edenler, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri, karşı lokantanın üst katındaki boş daireyi de camını kırdıkları pencereden girerek kontrol etti. Yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, karşı lokantanın üst katındaki boş daireyi de camını kırdıkları pencereden girerek kontrol etti. Yangında maddi hasar meydana geldi. Servisten döndükten sonra yangınla karşılaşan lokanta çalışanı Hakan Yiğit, gözyaşlarını tutamadı. Motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etti. Servisten döndükten sonra yangınla karşılaşan lokanta çalışanı Hakan Yiğit, gözyaşlarını tutamadı. Motosikletinin sepetine başını koyarak ağlayan Yiğit'i polis ekipleri teselli etti. Hakan Yiğit daha sonra ambulansa alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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