Çalıştığı Marketin Kapısını Bu Kez Hırsızlık İçin Açmış
47 dakika önce
Çerkezköy'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri marketin çalışanı, 3 kişi tutuklandı.
Çerkezköy
'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri marketin çalışanı, 3 kişi tutuklandı. Kızılpınar
Mahallesi'nde bir marketten gece saatlerinde kasadan 2 bin 500 lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından yaptıkları inceleme sonrası market çalışanı Yavuz K. (18), ile market çalışanının arkadaşları Yusuf O. (20) ve Ahmet A'yı (19) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası Çerkezköy Adliyesi
'ne sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:18 Kaynak: AA
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