Son Dakika Haberleri: Çalıştığı Marketin Kapısını Bu Kez Hırsızlık İçin Açmış

Çalıştığı Marketin Kapısını Bu Kez Hırsızlık İçin Açmış

47 dakika önce

Çerkezköy'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri marketin çalışanı, 3 kişi tutuklandı.

Çalıştığı Marketin Kapısını Bu Kez Hırsızlık İçin Açmış, System.String[]
Çerkezköy'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri marketin çalışanı, 3 kişi tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde bir marketten gece saatlerinde kasadan 2 bin 500 lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından yaptıkları inceleme sonrası market çalışanı Yavuz K. (18), ile market çalışanının arkadaşları Yusuf O. (20) ve Ahmet A'yı (19) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Kızılpınar, Çerkezköy, Güncel
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