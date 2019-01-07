Son Dakika Haberleri: Çalıştığı Marketin Kapısını Bu Kez Hırsızlık İçin Açmış - Tekirdağ

Çalıştığı Marketin Kapısını Bu Kez Hırsızlık İçin Açmış - Tekirdağ

1 saat önce

Çerkezköy'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri marketin çalışanı, 3 kişi tutuklandı.

Çerkezköy'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri marketin çalışanı, 3 kişi tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde bir marketten gece saatlerinde kasadan 2 bin 500 lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından yaptıkları inceleme sonrası market çalışanı Yavuz K. (18), ile market çalışanının arkadaşları Yusuf O. (20) ve Ahmet A'yı (19) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Kızılpınar, Çerkezköy, Güncel
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