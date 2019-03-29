Çalıştığı Marketten Et ve Kıyma Çalınca Gözaltına Alındı
1 saat önce
Samsun'da çalıştığı marketten kuşbaşı et ve kıyma çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da çalıştığı marketten kuşbaşı et ve kıyma çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, H.O.'ya ait markette çalışan B.A. (29) adlı kadın, kasap reyonundan kuşbaşı et ve kıyma çalarak para vermeden evine götürdü. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Denizevleri Polis
Merkezi ekipleri B.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. B.A.'nın hırsızlık anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği öğrenildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan B.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:07 Kaynak: İHA
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