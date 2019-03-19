Çalıştığı Otelde Akıma Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.



Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde elektrik teknisyeni olarak çalışan Tayfun Çelikkıran (24) trafo bakımı yaptığı sırada akıma kapıldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Çelikkıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Çelikkıran'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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