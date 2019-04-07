Çalıştığı Otelde Fenalaşan İşçi Hayatını Kaybetti
53 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde işçi olarak çalışan bir kişi, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Antalya
'nın Alanya
ilçesindeki bir otelde işçi olarak çalışan bir kişi, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konaklı
Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde işçi olarak çalışan Elbeği Koçkar (55), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Elbeği Koçkar'ın düştüğünü gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Koçkar'ı ambulansla hastaneye götürdüğü sırada, Koçkar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Elbeği Koçkar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
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