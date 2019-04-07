Son Dakika Haberleri: Çalıştığı Otelde Fenalaşan İşçi Hayatını Kaybetti

Çalıştığı Otelde Fenalaşan İşçi Hayatını Kaybetti

53 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde işçi olarak çalışan bir kişi, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Çalıştığı Otelde Fenalaşan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde işçi olarak çalışan bir kişi, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde işçi olarak çalışan Elbeği Koçkar (55), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Elbeği Koçkar'ın düştüğünü gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Koçkar'ı ambulansla hastaneye götürdüğü sırada, Koçkar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Elbeği Koçkar'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: İHA

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