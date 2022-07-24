Olay, Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sözleşmesi fesih edilen bir inşaat firmasına ait eşyaların başında gece bekçiliği yapan Adnan Karataş 'ın (60) yanına çalışma arkadaşları geldi. Karataş'ı uyandırmak isteyen çalışma arkadaşları tepkilerine dönüt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Karataş'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi olduğu değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Antalya, Karataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalıştığı şantiyede ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.