Çalıştığı şantiyede ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıştığı şantiyede ölü bulundu

24.07.2022 20:49
Çalıştığı şantiyede ölü bulundu

Antalya'da inşaat şantiyesinde gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.

Antalya'da inşaat şantiyesinde gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki adam yatağında ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sözleşmesi fesih edilen bir inşaat firmasına ait eşyaların başında gece bekçiliği yapan Adnan Karataş'ın (60) yanına çalışma arkadaşları geldi. Karataş'ı uyandırmak isteyen çalışma arkadaşları tepkilerine dönüt alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Karataş'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi olduğu değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir'den Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlara 'Serinletici İkramlar' Antalya Büyükşehir'den Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvanlara 'Serinletici İkramlar'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Antalya, Karataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı şantiyede ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
17:53 Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:52 Feci kazada hayatlarını kaybeden genç çiftten geriye yaptıkları sosyal medya paylaşımı kaldı!
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 20:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çalıştığı şantiyede ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement