Çalıştığı Şantiyeyi Soyarken Yakalandı
12 saat önce
GAZİANTEP'te, inşaat şantiyesinden 20 ton demiri çalmaya çalışan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı.
GAZİANTEP'te, inşaat şantiyesinden 20 ton demiri çalmaya çalışan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin ise şantiyede çalıştığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda Beykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyeye operasyon yaptı. Kamyonetin kasasına çaldıkları demirleri yüklerken polisi gören şüpheliler başka bir otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası M.B. ve H.B otomobilde, hırsızlığın yapıldığı şantiyede kepçe operatörü olarak çalışan C.K. ve diğer şüpheliler Ö.D., Ş.Y., ve Y.Y. ise olay yerine yakın bir yerde yakalandı. Ekiplen piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira olan 20 ton demiri sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:18 Kaynak: DHA
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