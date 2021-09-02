Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış - Son Dakika

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, çalıştığı tarım işletmesinden 1 milyon TL değerinde sulama sistemi malzemeleri çalan Onur Hakan B. (42) ile ona yardım eden 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde tarım işletmesi sahibi S.B., bir müşterisi alışveriş için kendisinden damlama sulama sitemi almak isteyince, gittiği depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. Depo sorumlusu olarak çalışan Onur Hakan B.'den şüphelenen S.B., polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu sırada yıllık izinde olan Onur Hakan B.'yi evinde gözaltına aldı.

4 AY BOYUNCA HIRSIZLIK YAPMIŞEmniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçunu kabul etti, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi. Ayrıca Onur Hakan B., Erman Ş. (39) ve Kadir A.'nın (32) bulduğu müşterilere malzemeleri Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp, sattıklarını öne sürdü. Polis bu bilgiler doğrultusunda ismi geçen şüphelileri de yakalayıp, emniyete götürdü. Onur Hakan B.'nin, malzemeleri sattığını iddia ettiği adreslerde bulunan sulama sistemi ürünlerine el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamayı kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. Serhan Ş.'nin ise Rıdvan O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.'ye teslim edildi.