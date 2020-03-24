Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvan tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı sitenin yöneticisini silahla öldüren şahıs tutuklandı.



Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir sitenin yöneticisi olan Mustafa Baygül (66), sitede bahçıvan olarak çalışan G.D. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan G.D. Baygül'e ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Baygül, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Baygül Kandıra devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baygül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Jandarma, ormanlık alanda G.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli G.D. dün akşam saatlerine doğru Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden site yöneticisi 2 çocuk babası Mustafa Baygül ise tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul Pendik Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ