Çalıştığı tersanede denize düşen kaynak ustası hayatını kaybetti - Son Dakika

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde denize düşen kaynak ustasının cansız bedeni deniz polisi tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesindeki bir tersanede çalışan A.C. (28), dengesini kaybederek denize düştü.

A.C'nın kısa sürede gözden kaybolması üzere bölgeye sevk edilen deniz polisi, yaklaşık bir saatlik su altı çalışmasında kaynak ustasının cansız bedenine ulaştı.

Denizden çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan A.C'nin cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.