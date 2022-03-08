Çalıştığı tersanede denize düşen kaynak ustası hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıştığı tersanede denize düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

08.03.2022 11:25
Çalıştığı tersanede denize düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde denize düşen kaynak ustasının cansız bedeni deniz polisi tarafından çıkarıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde denize düşen kaynak ustasının cansız bedeni deniz polisi tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesindeki bir tersanede çalışan A.C. (28), dengesini kaybederek denize düştü.

A.C'nın kısa sürede gözden kaybolması üzere bölgeye sevk edilen deniz polisi, yaklaşık bir saatlik su altı çalışmasında kaynak ustasının cansız bedenine ulaştı.

Denizden çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan A.C'nin cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza atmıştır Oral: Türk kadını, büyük mücadelelerin altına imza atmıştır GMO Yalova Şube Başkanı Yıldız: 'Memleketimizin ihracat-ithalat dengesine ciddi katkı sağlayan sektörüz' GMO Yalova Şube Başkanı Yıldız: 'Memleketimizin ihracat-ithalat dengesine ciddi katkı sağlayan sektörüz'

Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıştığı tersanede denize düşen kaynak ustası hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıştığı tersanede denize düşen kaynak ustası hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement