Çalıştıkları evden 11 kilo altın ve 140 bin avro çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da Suriye uyruklu bir kişinin evinden içinde 11 kilo altın ve 140 bin avro olan kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Mart'ta Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir sitede ikamet eden Suriye uyruklu M.A'nın evinden içinde 11 kilo altın ile 140 bin avro bulanan kasanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından eve temizlikçi olarak gelen 2 kadının hırsızlık olayını arkadaşlarıyla gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, 15 Mart'ta düzenlediği baskınla Seyhan Nur Ü. (22), Aybegüm Ü. (31), Abobaker A. (32), Abdullah A. (28) ve Itıdal K'yi (28) yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 11 kilon altın ile 140 bin avro ele geçirdi. Şüphelilerin avroların bir kısmını dolara ve Türk lirasına çevirdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlık olayından sonra iki kadının binadan ayrılmaları görülüyor.