Son Dakika Haberleri: Çalıştıkları fabrikadan 10 tonluk ham madde çaldılar
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Çalıştıkları fabrikadan 10 tonluk ham madde çaldılar

1 saat önce

Elazığ'da 3 şüpheli çalıştıkları fabrikadan piyasa değeri 60 bin TL olan 10 tonluk ısı yalıtım ham maddesi çaldı, daha önce aynı fabrikada çalışan bir kişinin aracılığı ile sattı.

Çalıştıkları fabrikadan 10 tonluk ham madde çaldılar, System.String[]

Elazığ'da 3 şüpheli çalıştıkları fabrikadan piyasa değeri 60 bin TL olan 10 tonluk ısı yalıtım ham maddesi çaldı, daha önce aynı fabrikada çalışan bir kişinin aracılığı ile sattı. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı.


Edinile bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi'de faaliyet gösteren bir fabrikada bulunan yaklaşık 10 tonluk 60 bin TL'lik ısı yalıtım ham maddesi çalındı.Fabrika yetkililerinin yaptığı sayım sırasında olay ortaya çıkınca İl Jandarma Komutanlığı'na durum bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada aynı fabrikada çalışan 3 şahsın 10 tonluk ham maddeyi çaldı belirlendi. Hırsızlığı yapan şüphelilerin daha önce aynı fabrikada çalışan ancak şuanda bir geri dönüşüm firmasında bulunan bir kişinin aracılığı ile yaklaşık 16 bin TL'ye sattığı da ortaya çıktı.


3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltın alındı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Öteyandan şüphelilerin kamera kayıtları ile de tespit edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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