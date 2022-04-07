Çalıştıkları hastanedeki malzemeleri sattıkları iddia edilen hemşirelerin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kastamonu'daki çalıştıkları hastanedeki medikal sarf malzemeleri sattıkları iddia edilen iki hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi Bölümünde tedavi gören hastaların medikal sarf malzemelerinde artış gözlemlenmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrasında medikal sarf malzemelerinin hastalar kullanmadan firmaya geri satıldığı ve bu malzemelerin tekrar Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce satın alındığı tespit edildi. Bunun üzerine medikal sarf malzemelerini hastalar kullanmadan sattıkları iddiasıyla Kemoterapi Bölümünde görevli hemşireler H.Z. ve S.A. isimli hemşireler hakkında dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkeme heyeti tanıkları ve avukatları dinledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli M.Ö., mahkemede tanık olarak verdiği ifadede, "11 Temmuz 2018 tarihinde depomuza gören ürünlere bastığımız ve rafa kaldırdığımız ürünleri firmada gördük. Ürünlerin de hastaneden gittiğine dair kargo evrakları tespit edildi. Kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasında kullanılan malzemelerle Onkoloji Bölümünü için kullanılan malzemeler olduğunu gördük. Malzemeleri barkod sisteminden tespit edince bizde tutanak tuttuk. Önce kendi kayıtlarımıza baktık, bu ürünleri kendimizin gönderip göndermediğini belirlemeye çalıştık. Bu malzemelerin bizler tarafından gönderilmediği anlaşılınca diğer işlemleri idare yaptı" dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce hastalara uygulanan malzemelerde maliyetlerin artması üzerine inceleme başlatıldığını söyleyen M.Ö., "Ardından takibini yaptığımızda ne yazık ki bu olay ortaya çıktı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU