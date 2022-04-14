Çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

14.04.2022 17:57

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi ağır yaralandı.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın dış cephe işlerini yapan Erkan Erdal ve İbrahim Yıldız, yaklaşık 10 metre yükseklikteki iskeleden beton zemine düştü.

Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erdal ve Yıldız, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan 2 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
Çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
Çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

YORUMLAR
500
Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza Adana'da oklu kirpi avlayan 4 kişiye 25 bin lira ceza Son dakika haberleri: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi Son dakika haberleri: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

İbrahim Yıldız, Çukurova, İnşaat, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:04:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıştıkları inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement