ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİ KAPANAN 3 KADIN KASAP, KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU - Son Dakika

KAYSERİ'de, kasap reyonunda çalıştıkları marketin kapanmasıyla işsiz kalan diplomalı kadın kasaplar Necmiye Erkara (40), Gülsüm Ülker (38) ve Keziban Güllü (36), birlikte açtıkları kasap dükkanıyla kendi işlerinin patronu oldu. Kasap Necmiye Erkara, "Bazı müşterilerimiz 'kadından kasap olur mu? Erkek yok mu?' diyordu. Bir çok kişide bu algı vardı. Şimdi ise artık alıştılar, hiç soran olmuyor" dedi.

Kayseri'de yaşayan Necmiye Erkara, Gülsüm Ülker ve Keziban Güllü'nün 10 yıl kasap olarak çalıştığı market, yaklaşık 2 yıl önce kapandı. Üniversite diplomaları bulunan 3 kadın girişimci bunun üzerine kendi iş yerini kurmaya karar verdi. 1,5 yıl önce Kocasinan ilçesinde kasap dükkanı açan 3 kadın, kendi işinin patronu oldu. Kadın kasaplar, iş yerlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları parçalayıp, tezgahlarında satışa sunuyor. Kasaplık yapan Necmiye Erkara, "1999-2001 yılları arasında Erciyes Üniversitesi'nde okudum. Okul bittikten sonra sucuk ve pastırma fabrikalarında staj gördüm. Staj bitince marketlerde kasap reyonuna başvurdum ve 20 yıl boyunca marketlerde çalıştım. Market kapanıca 3 arkadaş 'en iyisi biz bir dükkan açalım' dedik. Üçümüz anlaştık, beraber kasap dükkanı açtık. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle kadınlar dükkanımıza rahatlıkla gelebiliyorlar. Normalde insanlar kasap dükkanlarına girerken çekinirler ama buraya bir markete giriyor gibi giriyorlar ve rahat olduklarını söylüyorlar. Bazı müşterilerimiz 'kadından kasap olur mu? Erkek yok mu?' diyordu. Bir çok kişide bu algı vardı. Şimdi ise artık alıştılar, hiç soran olmuyor" diye konuştu.

'KASAPLIK ÖNEREBİLECEĞİM BİR MESLEK'

Kadınların kasaplık yapabileceğini söyleyen Erkara, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşletmemizde bulunan büyükbaş hayvanlara ait etler bize kemiksiz olarak geliyor. Küçükbaşda karkas halinde geliyor. Biz burada tamamen etleri işliyoruz. Kasaplık kesinlikle önerebileceğim bir meslek. Her kadın kolaylıkla bu mesleği yapabilir. Bir çok kadın ben ete dokunamam düşüncesinde ama ben hiç bir kadının ete dokunamayacağına inanmıyorum. Yaptığımız iş etle uğraşmak gibi değil, her hangi bir iş gibi geliyor. 3 kadınla çalışmak hiç bir sıkıntı yaratmıyor. Hatta daha da güzel oluyor."