Çalıştıkları iş yerinden kablo çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde termik santralden kablo ve akaryakıt çalan 8 kişi yakalandı. Tutuklanan iki zanlıdan birinin çalıştığı iş yerinden kablo hırsızlığı yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afşin İlçesi Altaş Mahallesinde park halindeki aracı şüphe üzerine kontrol etti. Aracın bagaj kısmında parçalara ayrılmış halde yaklaşık 35 metre kablo bulan Jandarma ekipleri kabloların hırsızlık malı olabileceği şüphesiyle araçta bulunan M.A. (24), H.A. (26) ve F.E.K. (19) sorguya alındı. Yapılan sorgulama sonunda şüpheli H.A. kabloları çalıştığı termik santraline ait araçla iş yerinden dışarı çıkardığını itiraf etti. Şüphelilerin cep telefonlarını inceleyen jandarma ekipleri H.A.'nın çalışmakta olduğu şirkete ait araçla farklı zamanlarda akaryakıt ve enerji nakil kablosu çalarak iş yerinden dışarı çıkardığı ve dışarıdaki işbirlikçileri olan M.A., F.E.K., O.G.(26), H.A.(25), A.K. (37), Y.G. (19), B.S. (45) ve A.O.D. (26) isimli şahıslara teslim ettiğini, bu şahıslar aracılığı ile örgütlü olarak piyasaya sattıkları tespit edildi.

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda ise şüphelilerin Afşin'de 9 ayrı tarihte gerçekleşen akaryakıt hırsızlığı olaylarının failleri olduktan tespit edildi. Afşin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A. tutuklanarak Elbistan Cezaevine gönderilirken 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ