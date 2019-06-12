Çalıştıkları iş yerini soymaya kalktılar
3 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştıkları mobilya imalathanesinden hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde çalıştıkları mobilya imalathanesinden hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Olay, önceki gün Mahmudiye
Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi Mobilya
Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir atölyede çalışan C.Ö., N.D. ve A.R.K., mesai bitiminden sonra iş yerine gelerek burada bulanan masa ve sehpaları 16 KB 206 plakalı kamyonete yüklemeye başladı. Bu sırada şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler 3 şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kamyonete yüklenen masa ve sehpalar ise işyerine teslim edildi.
Çalıştıkları iş yerini soymaktan dolayı adliye sevk edilen şahıslardan C.Ö tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.D. ve A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA
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