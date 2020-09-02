Çalıştıkları kurumun kablolarını çaldılar - Son Dakika

Çalıştıkları kurumun kablolarını çaldılar
Konya'da kendi çalıştıkları kurumun 36 bin lira değerindeki kablolarını çalan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Konya'da kendi çalıştıkları kurumun 36 bin lira değerindeki kablolarını çalan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde Türk Telekom'a ait yer altındaki kabloların çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin taşeron firmada çalışan M.Ö. (39) ile İ.C. (46) olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar Konya Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö.'nün bir suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelilerin hurdacıya sattıkları kablolar geri alınarak Türk Telekom'a teslim edildi. - KONYA
Son Dakika Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek Ünlü oyuncu Seray Kaya, "vertigo" hastalığına yakalandı Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı İki kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı