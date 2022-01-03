Çalıştıkları maden şirketine ait inşaat malzemelerini çalıp satan işçiler yakalandı - Son Dakika

- Çalıştıkları maden şirketine ait inşaat malzemelerini çalıp satan işçiler yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çalıştıkları maden şirketine ait inşaat malzemelerini çalan işçiler, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde inşaat malzemelerinin çalınması, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan suç araştırma faaliyetleri esnasında çalışan A.U. ve U.E. isimli şahısların işlemeye ait inşaat malzemelerini çalarak sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri tarafından A.U. ve U.E. takibe alındı. Hanönü'nde maden şirketine giden yollar üzerinde tedbirler alan JASAT ekipleri, Hanönü ilçesi Bağdere köyü mevkiinde akşam saatlerinde A.U ve U. E. isimli şahıslar işletmeye ait traktör ve forkliftle çaldıkları 6 bin kilogram demiri R.S. (32)'ye ait 78 BH plakalı kamyona yüklerken yapılan suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmalarda aynı işletmede çalışan ve şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen T.T. isimli şahısta, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. İşletmeye ait çalınan yaklaşık 6 ton demir ve olayda kullanılan forklift ve traktör, JASAT ekipleri tarafından maden işletmesine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi.