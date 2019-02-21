Çalıştıkları Mağazadan Bir Yıl İçinde 4 Bin 100 Kıyafet Çaldılar
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'nın popüler caddesi Dereboyu'nda bulunan bir giyim mağazasında çalışan C. T. ve N.A.'nın son bir yıl içerisinde, mağazının deposundan 4 bin 100 kıyafet çaldığı belirtildi.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC
) Başkent Lefkoşa'nın popüler caddesi Dereboyu'nda bulunan bir giyim mağazasında çalışan C. T. ve N.A.'nın son bir yıl içerisinde, mağazının deposundan 4 bin 100 kıyafet çaldığı belirtildi.
Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan zanlıların, mağazının deposundan günlük olarak hırsızlık yaptığı; C.T ve N.A'nın çaldığı eşyaları 'çalıntı olmasını bildiği halde satın alan' Z. G adlı kadının da gözaltına alındığı belirtildi.
Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, zanlıların 19 Şubat'ta yapılan bir ihbar üzerine gözaltına alındığını söyledi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada mağazadan çalınan bazı eşyalar bulundu. Mahkeme zanlılar için iki gün gözaltı kararı verdi. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:36 Kaynak: DHA
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